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Економіка Франції сповільнила зростання на тлі протестів "жовтих жилетів"

Новини » Політика    10.12.2018 - 11:49
Економіка Франції сповільнила зростання на тлі протестів "жовтих жилетів"
Фото: протести у Франції (twitter.com/le_figaro)

Економічне зростання Франції в четвертому кварталі сповільнилося до 0,2%

За даними банку Франції, у зв'язку з протестами "жовтих жилетів" сповільнилося економічне зростання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що банк Франції на тлі протестів прогнозує уповільнення економічного зростання в останньому кварталі 2018 року. За його даними, зростання становитиме лише 0,2% при 0,4% в третьому кварталі.

Також повідомляється, що керівники виробничих підприємств заявляють про негативний вплив протестів на поставки і роздрібні продажі. Дослідження банку Франції також показало, що завантаження виробничих потужностей впало до найнижчого рівня з травня 2018 року.

Крім того, за інформацією французької Федерації роздрібної торгівлі, даний сектор втратив близько 1 млрд євро доходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон на початку тижня звернеться до народу в зв'язку з масовими протестами "жовтих жилетів".

Також напередодні стало відомо, що правоохоронні органи Франції розслідують можливе втручання Російської Федерації в масові акції протесту.

 

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