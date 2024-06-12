Економічне бронювання від мобілізації: як в Раді пропонують вирішити питання і чи реально це

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який зокрема передбачає так зване "економічне бронювання" від мобілізації. І поки в парламенті описують концепцію, в уряді та Офісі президента наразі не розглядають це питання як пріоритетне.

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Що пропонують нардепи

Зазначимо, що ініціаторами відповідного законопроекту №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки" є група депутатів на чолі з головою Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою. І хоча самого тексту проекту на сайті Ради ще немає, останній на своїй сторінці у Facebook описав, що концепція має працювати наступним чином:

кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника - має можливість його забронювати;

сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками;

бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року;

відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. При цьому механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроекті №11332 щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних (текст цього проекту на сайті Ради теж поки відсутній).

Крім того, за словами Наталухи, незабаром нардепи подадуть два альтернативних законопроекти, що будуть включати:

модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тисяч гривень;

змішану модель - 35 тисяч грн зарплати для найманого працівника, 20 тисяч грн військового збору для ФОП.

Що кажуть в уряді та ОП

За словами інформованих джерел РБК-Україна у владі, ані в уряді, ані в Офісі президента наразі не розглядають питання "економічного бронювання" як пріоритетне. І хоча спочатку цей формат знайшов підтримку у владі, через ризики соціальної напруги, зокрема серед військових та їхніх родин, було вирішено відкласти це питання, принаймні, на кілька місяців.

"Всі розуміють, що цей крок правильний для економіки та бюджету країни. Але зараз не найкращий час створювати ще один подразник, який буде ділити суспільство на умовно багатих та бідних. У зручний момент до цього питання можуть повернутися, але не найближчим часом", - сказав інформований співрозмовник видання.

"Економічне бронювання" у якомусь вигляді точно буде

Водночас, на думку голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони Олександра Завітневича, "економічне бронювання" в якомусь вигляді точно буде.

"Тут суспільство розкололося. Щоб ми не ділили на бідних і багатих, вибачте. Але все одно якийсь баланс ми будемо шукати, тому що, ще раз повторюсь, фронту без тилу не буває, і тилу без фронту не буде. Без нашої економіки, без податків не буде, за що фінансувати фронт", - сказав він в інтерв'ю ВВС.