Економічне бронювання від мобілізації точно буде, - голова комітету Ради

"В якомусь вигляді, я думаю, воно точно буде", - сказав він.

Як зазначив депутат від "Слуги народу", суспільство розкололося в питанні економічного бронювання, "щоб ми не ділили на бідних і багатих".

"Але все одно якийсь баланс ми будемо шукати, тому що, ще раз повторюсь, фронту без тилу не буває, і тилу без фронту не буде. Без нашої економіки, без податків не буде, за що фінансувати фронт", - сказав він.