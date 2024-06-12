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Економічне бронювання від мобілізації точно буде, - голова комітету Ради

Фото: Олександр Завітневич (sluga-narodu.com)
Автор: Олександр Білоус

Ідея економічного бронювання від мобілізації точно буде реалізована в Україні. У якому вигляді - поки що невідомо.

Про це заявив голова комітету Олександр Завітневич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю ВВС.

"В якомусь вигляді, я думаю, воно точно буде", - сказав він.

Як зазначив депутат від "Слуги народу", суспільство розкололося в питанні економічного бронювання, "щоб ми не ділили на бідних і багатих".

"Але все одно якийсь баланс ми будемо шукати, тому що, ще раз повторюсь, фронту без тилу не буває, і тилу без фронту не буде. Без нашої економіки, без податків не буде, за що фінансувати фронт", - сказав він.

У травні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у Раді розглядається дві моделі економічного бронювання. За першою потрібно сплатити податок із зарплати 35 тисяч гривень, друга - квотне бронювання за галузями економіки.

Як заявив член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, з точки зору багатьох представників виконавчої влади питання економічного бронювання є актуальним. За його словами, питання розглядається, однак напрацьованих проектів поки немає.

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