Чи буде економічне бронювання від мобілізації: відповідь Веніславського

Наразі питання щодо економічного бронювання розглядається, втім напрацьованих алгоритмів поки що немає.

Про це розповів член комітету Верховної ради (ВР) з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна .

"Питання щодо економічного бронювання розглядається. Воно з точки зору багатьох представників виконавчої влади є актуальним, але якихось вже напрацьованих алгоритмів, які б нам дозволили сказати, що воно буде запроваджено, наразі немає", - заявив Веніславський.

Зокрема він зауважив, що це питання навряд чи безболісно пройде у парламенті через свою сенситивність, а також наслідки з точки зору соціальної справедливості та відповідності Конституції. У зв'язку з чим ймовірно економічне бронювання не буде введено в короткостроковій перспективі.

"Наприклад, як я вже неодноразово говорив, на мою думку, це може не відповідати Конституції України, тому що буде порушено принцип рівності. Наші колеги з комітету економічного розвитку вважають, що це потрібно, тому що економіка потребує підтримки", - пояснив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

За словами Веніславського, введення економічного бронювання дозволило б стимулювати розвиток економіки й забезпечити надходження податків, за які, наприклад, закуповуватиметься зброя, виплачуватиметься заробітна плата й грошове забезпечення наших бійців.

"Це питання дуже складне, неоднозначне, але говорити про те, що вже є якісь ідеї, як його вирішити, на даний момент я не можу", - відзначив Веніславський.

Економічне бронювання

Варто відзначити, що голова ВР Руслан Стефанчук, своєю чергою, скептично ставиться до питання економічного бронювання від мобілізації. За його словами, ця модель не спрацювала в жодній країні світу.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповідав, що наразі розглядається дві моделі економічного бронювання: