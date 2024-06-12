Экономическое бронирование от мобилизации точно будет, - глава комитета Рады

"В каком-то виде, я думаю, оно точно будет", - сказал он.

Как отметил депутат от "Слуги народа", общество раскололось в вопросе экономического бронирования, "чтобы мы не делили на бедных и богатых".

"Но все равно какой-то баланс мы будем искать, потому что еще раз повторюсь, фронта без тыла не бывает, и тыла без фронта не будет. Без нашей экономики, без налогов не будет, за что финансировать фронт", - сказал он.