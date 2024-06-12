Экономическое бронирование от мобилизации точно будет, - глава комитета Рады

Идея экономического бронирования от мобилизации будет точно реализована в Украине. В каком виде - пока неизвестно.
Об этом заявил глава комитета Александр Завитневич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью BBC .
"В каком-то виде, я думаю, оно точно будет", - сказал он.
Как отметил депутат от "Слуги народа", общество раскололось в вопросе экономического бронирования, "чтобы мы не делили на бедных и богатых".
"Но все равно какой-то баланс мы будем искать, потому что еще раз повторюсь, фронта без тыла не бывает, и тыла без фронта не будет. Без нашей экономики, без налогов не будет, за что финансировать фронт", - сказал он.
В мае глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Раде рассматривается две модели экономического бронирования Согласно первой нужно уплатить налог с зарплаты 35 тысяч гривен, вторая – квотное бронирование по отраслям экономики.
Как заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, с точки зрения многих представителей исполнительной власти вопрос экономического бронирования актуален. По его словам, вопрос рассматривается, однако наработанных проектов пока нет.