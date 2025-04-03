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Запроваджені Трампом мита боляче вдарили по фондовому ринку США

Четвер 03 квітня 2025 03:50
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Запроваджені Трампом мита боляче вдарили по фондовому ринку США Ілюстративне фото: американські фондові ринки болісно відреагували на мита Трампа (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Введення президентом США Дональдом Трампом тарифів на імпорт для більшості країн світу, серйозно похитнуло стабільність американського фондового ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, ф'ючерси на американські фондові індекси впали ще більше, оскільки інвестори зважували наслідки взаємних тарифів Дональда Трампа.

Контракти на індекс S&P 500 знизилися більш ніж на 3%, а контракти на технологічний індекс Nasdaq 100 впали на 4%.

Водночас, облігації зросли, компенсувавши попередні втрати, а прибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилася на 0,07 процентного пункту - до 4,13 відсотка.

Однак після заяви Трампа ринки різко змінили напрямок, завершивши день у мінусі.

Тарифна війна Трампа

Президент США Дональд Трамп запровадив взаємні мита на імпорт товарів з більшості країн світу.

Зокрема, на імпорт товарів з України вводиться мито 10%.

Також з 3 квітня запроваджені 25% тарифи на всі автомобілі іноземної збірки.

Крім того, Трамп оголосив надзвичайний стан для захисту економічної безпеки. Це дає йому широкі повноваження в регулюванні митної політики.

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