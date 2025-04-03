Це економічна катастрофа: прем'єр Франції про тарифи Трампа

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV

Байру розкритикував США за зраду своїх союзників, попередивши про "серйозні часи", з якими стикаються Європа і Захід.

Виступаючи у французькому Сенаті, він також заявив, що цей крок стане "катастрофою для США і для громадян США".

"Ідея про те, що кожен із найбільших регіонів світу замкнеться сам у собі і що торговельні війни тепер мають стати правилом (...), приховує в собі небезпеки, які, на жаль, із часом стануть реальністю", - додав він.

Прем'єр-міністр Франції звинуватив "уряд найважливішої держави на планеті", США, у тому, що він "повернувся проти своїх союзників" і "більше не солідарний з ними" в цій "торговельній війні". "Ми, ті, хто разом утворили альянс свобод на Заході, принаймні, ми вірили, що це так", - сказав він.

"Ми вступили в серйозні часи", - додав він, - "і це відкриває період невизначеності, який ставить під сумнів те, що ми так довго будували, і який ставить під сумнів нашу економіку і французьке суспільство загалом".