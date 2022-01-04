Из-за "экономического паспорта" в бюджете может не хватить денег на соцвыплаты, - Южанина

"Подчеркиваю: средства, которые будут направлены в Фонд будущих поколений, будут изъяты из общего фонда госбюджета, что однозначно приведет к риску уменьшения социальных выплат", - написала Южанина.

Она напомнила, что подобные программы реализуются в высоко развитых странах, включая Ирландию, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Австралию и Кувейт. Однако в этих странах сумма, выплаченная в пользу ребенка, колеблется в пределах 2-3 тыс. долларов. Кроме ОАЭ, где огромные нефтяные и газовые ресурсы позволяют накопить на счете гражданина, которому исполнится 18 лет, до 100 тыс. долларов. В Украине же, по замыслу президента, с 2037 года планируют выплачивать детям по 625 тыс. грн.

Депутат также обратила внимание на то, что предложенным президентом законопроектом не гарантируется сохранение денег, которые будут накапливаться в Фонде будущих поколений, более того, выписана даже возможность банкротства компаний, которые будут обслуживать Фонд.

"Кстати, стоимость услуг таких компаний (в том числе частных) к 2037 году составит около 35 млрд грн, источником финансирования которых будет Фонд, то есть фактически это детские деньги", - добавила Южанина.