Через "економічний паспорт" у бюджеті може не вистачити грошей на соцвиплати, - Южаніна

Через програму " Економічний паспорт українця " з держбюджету будуть вилучені мільярди, що може стати причиною зменшення соціальних виплат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, члена парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної в Facebook .

"Підкреслюю: кошти, які буде спрямовано у Фонд майбутніх поколінь, буде забрано із загального фонду держбюджету, що однозначно призведе до ризику зменшення соціальних виплат", - написала Южаніна. Вона нагадала, що схожі програми реалізуються у високо розвинутих країнах, зокрема Ірландії, Сінгапурі, Об’єднаних Арабських Еміратах, Австралії та Кувейті. Проте в цих країнах сума, виплачена на користь дитини, коливається в межах 2-3 тис. доларів. Крім ОАЕ, де величезні нафтові і газові ресурси дозволяють накопичити на рахунку громадянина, якому виповниться 18 років, до 100 тис. доларів. В Україні ж, за задумом президента, з 2037 року планують виплачувати дітям по 625 тис. грн. Депутат також звернула увагу на те, що запропонованим президентом законопроектом не гарантується збереження грошей, які накопичуватимуться у Фонді майбутніх поколінь, більше того, виписано навіть можливість банкрутства компаній, які обслуговуватимуть Фонд. "До речі, вартість послуг таких компаній (в тому числі приватних) до 2037 року становитиме майже 35 млрд грн, джерелом фінансування яких буде Фонд, тобто фактично це дитячі гроші", - додала Южаніна.

Раніше економіст Олександр Охріменко заявив, що кошти, які українці отримають за президентською програмою про "економічний паспорт" через 16 років, можуть знецінитись, тож виплати будуть мізерними.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що економічний паспорт - це виключно піар-проект президента, який дискримінує українських дітей за роком народження.

Нагадаємо, 6 грудня президент вніс до Верховної ради два законопроекти щодо запровадження "економічного паспорта українця". Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків, на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на здобуття освіти чи покупку житла.