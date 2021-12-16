"Экономический паспорт украинца" дискриминирует детей по году рождения, - нардеп

" Экономический паспорт украинца " дискриминирует украинских детей по возрасту, ведь средства получат только те, кто родился, начиная с 1 января 2019 года, что несправедливо.

"Вообще-то у нас Конституция говорит, что у нас нельзя никого дискриминировать по любому признаку, в том числе и году рождения", - подчеркнул Гончаренко.

Кроме того, по мнению депутата, средства, которые будут накапливаться на счетах детей по этой программе, со временем обесценятся и дети получат копейки, даже если программа будет реализована.

"Давайте посчитаем… Если в 2003 году мы начали соответствующую такую ​​идею и дети, которые достигли 18-летия в 2021 году, получили первые деньги. Так сколько бы они получили? В 2003 году курс доллара к гривне был 5, а сейчас уже 27 грн. То есть, все эти деньги были бы съедены полностью обесцениванием гривны", - пояснил Гончаренко.