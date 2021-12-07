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Экономическое развитие Донбасса: в Раду внесли закон о спецрежиме для бизнеса

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Киев, Вторник 07 декабря 2021 15:24
Экономическое развитие Донбасса: в Раду внесли закон о спецрежиме для бизнеса Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект в рамках Стратегии экономического развития Донбасса. Он предусматривает введение специального режима для бизнеса в подконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

По состоянию на 15:15 текста законопроекта №6403 еще нет на сайте Верховной рады. Но он уже передан на рассмотрение руководства парламента.

Напомним, ранее Кабинет министров одобрил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года, согласно которой Украина будет страховать бизнес от военных рисков.

Стратегия предполагает создание территорий приоритетного развития на Донбассе, где будут действовать особые условия для инвесторов.

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