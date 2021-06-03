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На Донбассе появятся территории с особыми условиями для инвесторов, - Резников

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Киев, Четверг 03 июня 2021 15:50
На Донбассе появятся территории с особыми условиями для инвесторов, - Резников Фото: вице-премьер Алексей Резников (facebook com reznikovoleksii)
Автор: РБК-Украина

Украинская стратегия восстановления Донбасса предполагает создание территорий приоритетного развития. На них будут действовать особые условия для инвесторов.

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на вебинаре, посвященному украинской стратегии по Донбассу.

В частности, он отметил, что уже разработана Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей - речь идет о создании пояса успешности вдоль линии соприкосновения.

"Наша логика в том, что спасти экономику этих территорий можно только за счет инвесторов, которые наполнят бюджеты местных общин. Государственных и донорских ресурсов для этого недостаточно. Сейчас мы аккумулируем международную техническую помощь, кредиты, бюджетные инвестиции для развития инфраструктуры. Но акцент - на создание территорий приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов", - отметил Резников.

По его словам, такие условия включают:

  • налоговые и таможенные преференции
  • страхование военно-политических рисков
  • распространение юрисдикции международных коммерческих арбитражей
  • упрощенные регуляции и институциональную поддержку

Напомним, ранее Резников говорил, что Украина на Донбассе может предложить более льготные и успешные условия для инвесторов, которые занимаются рисковым капиталом.

Также сообщалось, что Кабинет министров планирует погасить 11 млрд гривен долга по пенсиям переселенцам с Донбасса.

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