На Донбассе появятся территории с особыми условиями для инвесторов, - Резников
Украинская стратегия восстановления Донбасса предполагает создание территорий приоритетного развития. На них будут действовать особые условия для инвесторов.
Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на вебинаре, посвященному украинской стратегии по Донбассу.
В частности, он отметил, что уже разработана Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей - речь идет о создании пояса успешности вдоль линии соприкосновения.
"Наша логика в том, что спасти экономику этих территорий можно только за счет инвесторов, которые наполнят бюджеты местных общин. Государственных и донорских ресурсов для этого недостаточно. Сейчас мы аккумулируем международную техническую помощь, кредиты, бюджетные инвестиции для развития инфраструктуры. Но акцент - на создание территорий приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов", - отметил Резников.
По его словам, такие условия включают:
- налоговые и таможенные преференции
- страхование военно-политических рисков
- распространение юрисдикции международных коммерческих арбитражей
- упрощенные регуляции и институциональную поддержку
Напомним, ранее Резников говорил, что Украина на Донбассе может предложить более льготные и успешные условия для инвесторов, которые занимаются рисковым капиталом.
Также сообщалось, что Кабинет министров планирует погасить 11 млрд гривен долга по пенсиям переселенцам с Донбасса.