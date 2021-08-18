Страхование от военных рисков и рынок труда: какой будет Стратегия развития Донбасса

Кабинет министров одобрил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года. Решение принято во время заседания правительства 18 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмин, которое транслировалось в Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, предполагается создание трех типов моделей территорий приоритетного развития, внедрение новых инструментов защиты инвестиций, создание системы страхования от военных и политических рисков, закрепление неизменности условий налогообложения хозяйственной деятельности инвесторов, устранение избыточного регулирования хозяйственной деятельности, инициирование образования Фонда консорциумного финансирования и т.п.

Другое направление включает мероприятия по поддержке производства продукции с высокой добавленной стоимостью и формирование технологических цепочек перерабатывающих производств, стимулирование развития новых высокотехнологичных производств, содействие привлечению инвестиций через уменьшение доли государственной и коммунальной собственности, развитие агропромышленного комплекса прежде всего для формирования сегмента животноводства, оросительного земледелия и т.п.

В направлении развития критической инфраструктуры и логистики определено создание транспортно-логистических кластеров и базовых логистических центров, модернизация железнодорожной магистрали и ее инфраструктуры, внедрение инновационных технологий и информационных систем, восстановление энергетической и газоснабжающей инфраструктуры и т.п.

Формирование регионального рынка труда будет обеспечено путем реализация программ переподготовки и повышения уровня квалификации специалистов в соответствии с потребностями рынка труда, поддержки перемещенных учреждений высшего образования, а также проведения мероприятий образовательной и информационно-консультационной направленности для субъектов малого и среднего предпринимательства.

"Не менее важным направлением в условиях гибридной войны Российской Федерации против Украины является налаживание коммуникаций. В этом направлении предполагаются меры по популяризации привлекательного инвестиционного имиджа Донецкой и Луганской областей, привлечение потенциала экономической дипломатии для продвижения товаров и услуг Донецкой и Луганской областей на международные рынки, а также расширение механизмов привлечения социально ответственного бизнеса", - говорится в документе.

Кроме того, в проекте распоряжения каждое мероприятие предполагает выполнение ряда конкретных задач, а также показателей, которые позволят оценить его эффективность.