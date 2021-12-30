"Экономический паспорт" может плохо кончится для бюджета Украины, - инвестаналитик

Инициатива по введению "экономических паспортов" для детей с 2019 года рождения - может плохо закончиться для бюджета и экономики страны, ведь наша страна не имеет профицитного бюджета.

"Мы не Катар, не Саудовская Аравия, у нас нет избыточных доходов от полезных ископаемых. Все, что есть, уже идет в бюджет. И если вы хотите кому-то добавить - это нужно забрать из общего бюджета и дать конкретным паспортам, детям и т.д. То есть, есть деньги в тумбочке - вы можете их переводить на другие полки. Но больше денег от этого не станет", - пояснил он в эфире телеканала "Украина 24".

У Украины, по его словам, нет лишних денег - средства от импортного НДС и рента от недр идет в бюджет. Поэтому любое обещание по увеличению выплат возможно, только если эти деньги взяты взаймы.

"Это манипуляция. Ведь как бы вы ни назвали свою программу, в бюджете больше денег от этого не станет. Единственный источник - это долг. И закончится это все плохо, если вы начинаете на такой социальный популизм тратить деньги, которые вы берете в долг", - резюмировал Фурса.