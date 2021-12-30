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"Економічний паспорт" може погано скінчиться для бюджету України, - інвестаналітик

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Київ, Четвер 30 грудня 2021 11:54
"Економічний паспорт" може погано скінчиться для бюджету України, - інвестаналітик Фото: ініціатор "Економічного паспорта" Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Ініціатива щодо запровадження "економічних паспортів" для дітей з 2019 року народження - може погано скінчитися для бюджету та економіки країни, адже наша країна не має профіцитного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву інвестаналітика Сергія Фурси.

"Ми не Катар, не Саудівська Аравія, у нас немає надлишкових доходів від корисних копалин. Все, що є, вже йде в бюджет. І якщо ви хочете комусь щось додати – це треба забрати з загального бюджету і дати конкретним паспортам, дітям і т.д. Тобто, є гроші в тумбочці - ви можете їх перекладати на інші полиці. Але більше грошей від цього не стане", - пояснив він у ефірі телеканалу "Україна 24".

В України, за його словами, немає зайвих грошей - кошти від імпортного ПДВ та рента від надр йде в бюджет. Тому будь-яка обіцянка щодо збільшення виплат можлива, тільки якщо ці гроші взяти в борг.

"Це маніпуляція. Адже як би ви не назвали свою програму, у бюджеті більше грошей від цього не стане. Єдине джерело - це борг. І закінчиться це все погано, якщо ви починаєте на такий соціальний популізм витрачати гроші, які ви берете в борг", - резюмував Фурса.

Нагадаємо, проект про "економічний паспорт українця" вніс до парламенту президент Володимир Зеленський. Документ передбачає створення окремого Фонду для дітей із 2019 року народження. До цього Фонду спрямовуватиметься частина ренти за корисні копалини, яка закладена у платіжки українців за комунальні послуги.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що ця ініціатива дискримінує дітей за роком народження, адже всі вони мають однакові права на українські надра незалежно від року народження.

У свою чергу, економіст Борис Кушнірук зазначив, що подібний проект в умовах дефіциту держбюджету України призведе до нарощування державного боргу на десятки мільярдів грн.

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