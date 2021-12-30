"Економічний паспорт" може погано скінчиться для бюджету України, - інвестаналітик

Ініціатива щодо запровадження "економічних паспортів" для дітей з 2019 року народження - може погано скінчитися для бюджету та економіки країни, адже наша країна не має профіцитного бюджету.

"Ми не Катар, не Саудівська Аравія, у нас немає надлишкових доходів від корисних копалин. Все, що є, вже йде в бюджет. І якщо ви хочете комусь щось додати – це треба забрати з загального бюджету і дати конкретним паспортам, дітям і т.д. Тобто, є гроші в тумбочці - ви можете їх перекладати на інші полиці. Але більше грошей від цього не стане", - пояснив він у ефірі телеканалу "Україна 24".

В України, за його словами, немає зайвих грошей - кошти від імпортного ПДВ та рента від надр йде в бюджет. Тому будь-яка обіцянка щодо збільшення виплат можлива, тільки якщо ці гроші взяти в борг.

"Це маніпуляція. Адже як би ви не назвали свою програму, у бюджеті більше грошей від цього не стане. Єдине джерело - це борг. І закінчиться це все погано, якщо ви починаєте на такий соціальний популізм витрачати гроші, які ви берете в борг", - резюмував Фурса.

