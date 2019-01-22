Экономический форум в Давосе 2019: главное

Фото: Форум в Давосе (weforum.org)

Давосский форум 2019 продлится в Швейцарии с 22 по 25 января

Всемирный экономический форум в Давосе начинает свою работу сегодня, 22 января. В течение недели состоится более 300 сессий, в которых примут участие около 3 тыс. гостей. Подробно об основных темах и участниках Давоса-2019 – в материале РБК-Украина.

Всемирный экономический форум (The World Economic Forum) представляет собой глобальную площадку для публичных и закрытых дискуссий мировых лидеров, руководителей крупных корпораций, бизнесменов. Предметом обсуждения являются острые темы и события на международной арене, вопросы развития экономики, выработка стратегий и путей сотрудничества. Форум проходит ежегодно с 1971 года в швейцарском горнолыжном курорте Давос.

Повестка дня Давосского форума 2019

Главная тема встречи в Давосе-2019: "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".

В программе форума с 22-го по 25 января запланировано 350 сессий, на протяжении которых участники обсудят вопросы международного взаимодействия в эпоху развития технологий, цифровой экономики, криптовалют, вопросы развития рынков, кибербезопасности, проблемы глобальных финансовых рисков, прогнозы в области энергетики, проблемы социального неравенства.

Помимо этого, на повестке дня Давосского форума - обсуждение ситуации на Ближнем Востоке (в Сирии и Ливии).

Видео: Повестка дня ВЭФ-2019 (YouTube/World Economic Forum)

Также состоятся мероприятия и встречи на тему климатического кризиса, дискуссии об угрозах, которые несет ухудшение условий окружающей среды для человечества.

Участники ВЭФ-2019

Среди гостей Всемирного экономического форума - лидеры 60 государств, а также руководители крупнейших международных организаций. Ожидается участие представителей ООН, Международного валютного фонда, Всемирного банка, НАТО.

В частности, форум в Давосе в этом году посетят премьер-министры Японии, Нидерландов,Италии, Испании, Армении, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Афганистана Ашраф Гани, президент Ирака Бархам Салех, президент Швейцарии Уели Маурер, заместитель председателя КНР Ван Цишань.

Фото: На форуме в Давосе будут участвовать представители 110 стран (twitter.com/wef)

Украинскую делегацию в Давосе будет возглавлять Петр Порошенко. Также в мероприятиях форума примут участие и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, министр финансов Оксана Маркарова, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, киевский городской голова Виталий Кличко и другие.

Кроме того, в Давосе второй год подряд будет работать площадка "Украинский Дом", организованная Фондом Виктора Пинчука. Дискуссии на тему "Украина: Креативность. Инновации. Возможности" будут посвящены технологиям, инновационным источникам энергии, лидерству, женщинам-новаторам и др.

Кто отказался участвовать в Давосе

Президент США не будет присутствовать на Всемирном экономическом форуме 2019. Дональд Трамп отказался от поездки в Швейцарию из-за "шатдауна" (приостановка работы правительственных учреждений после того, как Трамп и демократы не смогли согласовать бюджет на строительство стены у мексиканской границы).

Позднее стало известно, что вся американская делегация отменила визит в Давос в связи с продолжением политического кризиса.

Также на мероприятиях в рамках ВЭФ не будет участвовать Эмманюэль Макрон. Президент Франции отменил поездку на форум из-за загруженного графика, в частности, проведения национальных дебатов на фоне протестов "желтых жилетов" в стране.

Из-за ситуации с Brexit отказалась от участия во Всемирном экономическом форуме и премьер Великобритании Тереза Мэй.