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Меркель на форуме в Давосе обсудит ситуацию в Европе и Африке

Новости » Политика    18.01.2019 - 15:04
Меркель на форуме в Давосе обсудит ситуацию в Европе и Африке
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Меркель выступит с речью на ежегодном экономическом форуме в Давосе

Канцлер Германии Ангела Меркель на форуме в Давосе обсудит ситуацию в Европе и Африке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, Меркель выступит с речью на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе в следующую среду, а затем в тот же день проведет дискуссии по искусственному интеллекту и Европе.

Кроме того, в следующий четверг Меркель примет участие в переговорах по Африке, а также во время своего двухдневного пребывания в Давосе она проведет серию двусторонних встреч. Вместе с тем, с кем именно будет встречаться Меркель не уточняется.

Участие в форуме в Давосе также примут министры транспорта, обороны, экономики и здравоохранения Германии.

Отметим, в этом году форум в Давосе будет проходить 22-25 января.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила поездку на форум в Давосе из-за ситуации с Brexit. 

Кроме того, на форум в Давос не поедет американская делегации. Причиной отказа от поездки на форум в Белом доме назвали продолжающиеся в США приостановки работы федеральных учреждений ("шатдаун"). 

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