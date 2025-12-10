Екологічна катастрофа в Луганську: вода, ґрунт і здоров'я під загрозою

Нагадуємо, що на окупованій Луганщині місцеві жителі страждають від гострого дефіциту води та тепла: водопровідні крани в населених пунктах залишаються сухими тижнями, а в багатоповерхівках доводиться використовувати лише ту воду, яку вдається злити з системи опалення, при цьому будь-які спроби поліпшити побутові умови можуть обернутися штрафами.

Зазначимо, що на окупованій частині Луганської області російська влада посилила тиск на старшокласників, просуваючи службу в армії як спосіб здобуття освіти та побудови кар'єри, водночас активну роботу з випускниками ведуть через місцеві структури, що зазначає керівництво Луганської обласної військової адміністрації.