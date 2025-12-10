UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Екологічна катастрофа в Луганську: вода, ґрунт і здоров'я під загрозою

Фото: російські військові (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У Луганську річка Лугань перетворилася на токсичний колектор: промислові підприємства систематично скидають відходи просто у воду, створюючи загрозу для екології та здоров'я місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору в мережі Telegram.

Масове забруднення

У районі мосту біля Текстильної фабрики зафіксовано масове забруднення води: на поверхні з'явилася хімічна плівка, присутні зважені частинки, а колір води різко змінився.

За даними ЦНС, це не разова аварія, а регулярний злив промислових стоків із низки діючих підприємств.

Відсутність контролю

За спостереженнями аналітиків, зливові стоки посилюються після показових "очищень", проведених для звітності перед перевірками.

Контролюючі органи фактично не функціонують: перевірок, розслідувань чи реакції на забруднення не проводиться.

Небезпека для природи та людей

Експерти ЦНС зазначають, що йдеться про токсичні нафтохімічні або змішані стоки, які завдають шкоди воді, ґрунту, птахам і здоров'ю людей.

Наслідки подібних забруднень можуть бути довгостроковими та незворотними, а вплив на екосистему регіону - руйнівним.

Системна проблема ТОТ

Окупаційна влада роками не втручається в діяльність "лояльних" підприємств, що перетворює річки на відкриті стоки.

Тимчасово окуповані території фактично позбавлені екологічного контролю, а підприємства продовжують скидання відходів без будь-яких наслідків.

Нагадуємо, що на окупованій Луганщині місцеві жителі страждають від гострого дефіциту води та тепла: водопровідні крани в населених пунктах залишаються сухими тижнями, а в багатоповерхівках доводиться використовувати лише ту воду, яку вдається злити з системи опалення, при цьому будь-які спроби поліпшити побутові умови можуть обернутися штрафами.

Зазначимо, що на окупованій частині Луганської області російська влада посилила тиск на старшокласників, просуваючи службу в армії як спосіб здобуття освіти та побудови кар'єри, водночас активну роботу з випускниками ведуть через місцеві структури, що зазначає керівництво Луганської обласної військової адміністрації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніЛуганськ