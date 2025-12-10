Экологическая катастрофа в Луганске: вода, почва и здоровье под угрозой

Напоминаем, что на оккупированной Луганщине местные жители страдают от острого дефицита воды и тепла: водопроводные краны в населенных пунктах остаются сухими неделями, а в многоэтажках приходится использовать лишь ту воду, которую удается слить из системы отопления, при этом любые попытки улучшить бытовые условия могут обернуться штрафами.

Отметим, что на оккупированной части Луганской области российские власти усилили давление на старшеклассников, продвигая службу в армии как способ получения образования и построения карьеры, при этом активная работа с выпускниками ведется через местные структуры, что отмечает руководство Луганской областной военной администрации.