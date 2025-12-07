Окупанти втягують випускників шкіл у війну проти України, - голова Луганської ОВА

На окупованій частині Луганської області росіяни посилили тиск на випускників шкіл, просуваючи участь в армії як спосіб здобути освіту і побудувати кар'єру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Луганської ОВА Олексія Харченка в мережі Telegram.

За інформацією голови Луганської обласної військової адміністрації Олексія Харченка, російські структури на тимчасово захопленій території активізували роботу з учнями старших класів.

Представники так званих "військкоматів" проводять зустрічі в школах і переконують підлітків розглядати військову службу як вигідний старт для майбутнього працевлаштування.

Які можливості їм пропонують

Харченко повідомив, що агітатори озвучують два основні шляхи: укладення контракту або вступ до військового вишу.

Випускникам розповідають, що участь у бойових діях нібито відкриває додаткові перспективи професійного зростання і спрощує подальше просування службовою лінією.

Паралельний тиск і обмеження

На тлі агітації посилюються проблеми з доступом до інформації. Мешканцям окупованої Луганщини рекомендують користуватися радіо- та телеканалами через Інтернет, але в реальності підключення стрімко погіршується.

З листопада два регіональні телеканали та кілька радіостанцій ведуть мовлення винятково в російському сегменті мережі, тоді як сам інтернет вимкнено не тільки в прифронтових районах, а й у багатьох інших населених пунктах.

У низці місць швидкість знижена до мінімуму, що робить доступ до новин майже неможливим. Місцеві жителі сприймають заяви окупаційних структур про "цифровий розвиток" як знущання.