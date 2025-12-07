ua en ru
Нд, 07 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Окупанти втягують випускників шкіл у війну проти України, - голова Луганської ОВА

Україна, Неділя 07 грудня 2025 06:00
UA EN RU
Окупанти втягують випускників шкіл у війну проти України, - голова Луганської ОВА Фото: діти на окупованих територіях (vk.com avangard_patriot)
Автор: Никончук Анастасія

На окупованій частині Луганської області росіяни посилили тиск на випускників шкіл, просуваючи участь в армії як спосіб здобути освіту і побудувати кар'єру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Луганської ОВА Олексія Харченка в мережі Telegram.

За інформацією голови Луганської обласної військової адміністрації Олексія Харченка, російські структури на тимчасово захопленій території активізували роботу з учнями старших класів.

Представники так званих "військкоматів" проводять зустрічі в школах і переконують підлітків розглядати військову службу як вигідний старт для майбутнього працевлаштування.

Які можливості їм пропонують

Харченко повідомив, що агітатори озвучують два основні шляхи: укладення контракту або вступ до військового вишу.

Випускникам розповідають, що участь у бойових діях нібито відкриває додаткові перспективи професійного зростання і спрощує подальше просування службовою лінією.

Паралельний тиск і обмеження

На тлі агітації посилюються проблеми з доступом до інформації. Мешканцям окупованої Луганщини рекомендують користуватися радіо- та телеканалами через Інтернет, але в реальності підключення стрімко погіршується.

З листопада два регіональні телеканали та кілька радіостанцій ведуть мовлення винятково в російському сегменті мережі, тоді як сам інтернет вимкнено не тільки в прифронтових районах, а й у багатьох інших населених пунктах.

У низці місць швидкість знижена до мінімуму, що робить доступ до новин майже неможливим. Місцеві жителі сприймають заяви окупаційних структур про "цифровий розвиток" як знущання.

Нагадуємо, що на тимчасово окупованій Луганщині триває критична комунальна ситуація: у низці населених пунктів тижнями відсутнє водопостачання, а в багатоповерхівках люди змушені використовувати для побутових потреб воду, злиту із системи опалення, водночас будь-які спроби самостійно поліпшити умови окупаційні структури перетворюють на підставу для штрафів.

Зазначимо, що на окупованому Донбасі структури, які захопили території, використовують навчальні заклади як майданчики для мілітаризації підлітків, видаючи військово-технічні заняття, що проводяться в технікумах, за програми "розвитку молоді".

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Луганськ Діти
Новини
Буданов про переговори в Абу-Дабі: вони мають бути в тіні
Буданов про переговори в Абу-Дабі: вони мають бути в тіні
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни