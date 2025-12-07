Окупанти втягують випускників шкіл у війну проти України, - голова Луганської ОВА
На окупованій частині Луганської області росіяни посилили тиск на випускників шкіл, просуваючи участь в армії як спосіб здобути освіту і побудувати кар'єру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Луганської ОВА Олексія Харченка в мережі Telegram.
За інформацією голови Луганської обласної військової адміністрації Олексія Харченка, російські структури на тимчасово захопленій території активізували роботу з учнями старших класів.
Представники так званих "військкоматів" проводять зустрічі в школах і переконують підлітків розглядати військову службу як вигідний старт для майбутнього працевлаштування.
Які можливості їм пропонують
Харченко повідомив, що агітатори озвучують два основні шляхи: укладення контракту або вступ до військового вишу.
Випускникам розповідають, що участь у бойових діях нібито відкриває додаткові перспективи професійного зростання і спрощує подальше просування службовою лінією.
Паралельний тиск і обмеження
На тлі агітації посилюються проблеми з доступом до інформації. Мешканцям окупованої Луганщини рекомендують користуватися радіо- та телеканалами через Інтернет, але в реальності підключення стрімко погіршується.
З листопада два регіональні телеканали та кілька радіостанцій ведуть мовлення винятково в російському сегменті мережі, тоді як сам інтернет вимкнено не тільки в прифронтових районах, а й у багатьох інших населених пунктах.
У низці місць швидкість знижена до мінімуму, що робить доступ до новин майже неможливим. Місцеві жителі сприймають заяви окупаційних структур про "цифровий розвиток" як знущання.
Нагадуємо, що на тимчасово окупованій Луганщині триває критична комунальна ситуація: у низці населених пунктів тижнями відсутнє водопостачання, а в багатоповерхівках люди змушені використовувати для побутових потреб воду, злиту із системи опалення, водночас будь-які спроби самостійно поліпшити умови окупаційні структури перетворюють на підставу для штрафів.
Зазначимо, що на окупованому Донбасі структури, які захопили території, використовують навчальні заклади як майданчики для мілітаризації підлітків, видаючи військово-технічні заняття, що проводяться в технікумах, за програми "розвитку молоді".