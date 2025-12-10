В Луганске река Лугань превратилась в токсичный коллектор: промышленные предприятия систематически сбрасывают отходы прямо в воду, создавая угрозу для экологии и здоровья местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram.

Оккупационные власти годами не вмешиваются в деятельность «лояльных» предприятий, что превращает реки в открытые стоки.

Последствия подобных загрязнений могут быть долгосрочными и необратимыми, а влияние на экосистему региона — разрушительным.

Эксперты ЦНС отмечают, что речь идет о токсичных нефтехимических или смешанных стоках, которые наносят вред воде, почве, птицам и здоровью людей.

Контролирующие органы фактически не функционируют: проверок, расследований или реакции на загрязнения не проводится.

По наблюдениям аналитиков, ливневые стоки усиливаются после показательных "очисток", проведенных для отчетности перед проверками.

По данным ЦНС, это не разовая авария, а регулярный слив промышленных стоков с ряда действующих предприятий.

В районе моста у Текстильной фабрики зафиксировано массовое загрязнение воды: на поверхности появилась химическая пленка, присутствуют взвешенные частицы, а цвет воды резко изменился.

Напоминаем, что на оккупированной Луганщине местные жители страдают от острого дефицита воды и тепла: водопроводные краны в населенных пунктах остаются сухими неделями, а в многоэтажках приходится использовать лишь ту воду, которую удается слить из системы отопления, при этом любые попытки улучшить бытовые условия могут обернуться штрафами.

Отметим, что на оккупированной части Луганской области российские власти усилили давление на старшеклассников, продвигая службу в армии как способ получения образования и построения карьеры, при этом активная работа с выпускниками ведется через местные структуры, что отмечает руководство Луганской областной военной администрации.