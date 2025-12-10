ua en ru
Экологическая катастрофа в Луганске: вода, почва и здоровье под угрозой

Украина, Среда 10 декабря 2025 04:20
Экологическая катастрофа в Луганске: вода, почва и здоровье под угрозой Фото: российские военные (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В Луганске река Лугань превратилась в токсичный коллектор: промышленные предприятия систематически сбрасывают отходы прямо в воду, создавая угрозу для экологии и здоровья местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram.

Массовое загрязнение

В районе моста у Текстильной фабрики зафиксировано массовое загрязнение воды: на поверхности появилась химическая пленка, присутствуют взвешенные частицы, а цвет воды резко изменился.

По данным ЦНС, это не разовая авария, а регулярный слив промышленных стоков с ряда действующих предприятий.

Отсутствие контроля

По наблюдениям аналитиков, ливневые стоки усиливаются после показательных "очисток", проведенных для отчетности перед проверками.

Контролирующие органы фактически не функционируют: проверок, расследований или реакции на загрязнения не проводится.

Опасность для природы и людей

Эксперты ЦНС отмечают, что речь идет о токсичных нефтехимических или смешанных стоках, которые наносят вред воде, почве, птицам и здоровью людей.

Последствия подобных загрязнений могут быть долгосрочными и необратимыми, а влияние на экосистему региона — разрушительным.

Системная проблема ТОТ

Оккупационные власти годами не вмешиваются в деятельность «лояльных» предприятий, что превращает реки в открытые стоки.

Временно оккупированные территории фактически лишены экологического контроля, а предприятия продолжают сброс отходов без каких-либо последствий.

Напоминаем, что на оккупированной Луганщине местные жители страдают от острого дефицита воды и тепла: водопроводные краны в населенных пунктах остаются сухими неделями, а в многоэтажках приходится использовать лишь ту воду, которую удается слить из системы отопления, при этом любые попытки улучшить бытовые условия могут обернуться штрафами.

Отметим, что на оккупированной части Луганской области российские власти усилили давление на старшеклассников, продвигая службу в армии как способ получения образования и построения карьеры, при этом активная работа с выпускниками ведется через местные структуры, что отмечает руководство Луганской областной военной администрации.

