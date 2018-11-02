Экипаж "Норда" на материковой Украине удерживали российские дипломаты, - ГПСУ

Фото: судно "Норд" (ark.gp.gov.ua)

Дипломаты РФ сделали все, чтобы моряки никак не взаимодействовали с украинскими правоохранителями

Российские дипломаты удерживали на территории материковой части Украины моряков керченского судна "Норд". Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио.Свобода".

"Мы сообщили им, что они как граждане Украины могут в любой день выехать к месту постоянного проживания. Они в любой день могли свободно пересечь административную границу и поехать к своим семьям. Если говорить о насильственном удержании, то оно имело место со стороны представителей дипломатического корпуса России, потому что моряки находились под их контролем, под их натиском", - заявил Слободян.

Он отметил, что российские дипломаты сделали все, чтобы моряки "Норда" никак не взаимодействовали с представителями украинских правоохранительных органов.

Напомним, сегодня РБК-Украина сообщало, что из следственного изолятора оккупированного Симферополя освободили капитана задержанного украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого.

Ранее РБК-Украина сообщало, что росСМИ со ссылкой на пресс-службу Москальковой заявляли об обмене семерых российских моряков с судна "Норд" на семерых украинских моряков.Отметим, в Госпогранслужбе Украины заявили, что экипаж судна "Норд" вернулся в Крым через КПВВ "Каланчак", пограничники пропустили их как граждан Украины.