Екіпаж "Норду" на материковій Україні утримували російські дипломати, - ДПСУ

Фото: судно "Норд" (ark.gp.gov.ua)

Дипломати РФ зробили все, щоб моряки ніяк не взаємодіяли з українськими правоохоронцями

Російські дипломати утримували на території материкової частини України моряків керченської судна "Норд". Про це заявив представник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо.Свобода".

"Ми повідомили їм, що вони як громадяни України можуть у будь-який день виїхати до місця постійного проживання. Вони в будь-який день могли вільно перетнути адмінкордон і поїхати до своїх родин. Якщо вже говорити про насильницьке утримання, то воно мало місце з боку представників дипкорпусу Росії, тому що моряки перебували під їхнім контролем, під їхнім натиском", - заявив Слободян.

Він зазначив, що російські дипломати зробили все, щоб моряки "Норду" ніяк не взаємодіяли з представниками українських правоохоронних органів.

Нагадаємо, сьогодні РБК-Україна повідомляло, що зі слідчого ізолятора окупованого Сімферополя звільнили капітана затриманого українського судна ЯМК-0041 Віктора Новицького.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що росЗМІ з посиланням на прес-службу Москальковой заявляли про обмін сімох російських моряків з судна "Норд" на сімох українських моряків.Відзначимо, в Держприкордонслужбі України заявили, що екіпаж судна "Норд" повернувся в Крим через КПВВ "Каланчак", прикордонники пропустили їх як громадян України.