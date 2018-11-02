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Из крымского СИЗО освободили капитана задержанного украинского судна

Новости » Общество    02.11.2018 - 11:14
Иллюстративное фото: ЯМК-0041 (flickr.com-zeesenboot)
Иллюстративное фото: ЯМК-0041 (flickr.com-zeesenboot)

Виктора Новицкого отпустили под подписку о невыезде

Из следственного изолятора оккупированного Симферополя (Крым) освободили капитана задержанного украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что Новицкому изменили меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. Отметим, таким образом, оккупационная власть освободила из-под стражи всех членов экипажа ЯМК-0041.

Напомним, во вторник, 30 октября, в Крыму освободили 7 украинских моряков, которых с мая удерживали на полуострове. В числе освобожденных были три члена экипажа ЯМК-0041. Украинская сторона подчеркивает, что моряков освободили не по обмену на моряков судна "Норд", которые в отличие от украинцев в СИЗО свободно передвигались по территории Украины.

Рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов оккупированного Крыма. Российская сторона обвинила его моряков в нарушении запрета на вылов камбалы на шельфе. Инцидент произошел после задержания в конце марта в Азовском море сейнера "Норд". На его капитана Владимира Горбенко завели дело за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины.

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