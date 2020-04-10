У экипажа авианосца "Шарль де Голль" выявили коронавирус

Фото: авианосец "Шарль де Голль" (wikipedia.org)

Вирус подтвердили у 50 членов экипажа

Министерство вооруженных сил Франции сообщило, что у 50 человек, находящихся на борту авианосца "Шарль де Голль", обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Le Figaro.

Сообщается, что с авианосца также были эвакуированы три моряка "в качестве превентивной меры".

"После объявления о подозрении на наличие COVID-19 у членов экипажа авианосца "Шарль де Голль" команда медицинской службы Вооруженных сил была отправлена на борт. Проведенные тесты подтвердили 50 случаев заражения COVID-19 среди экипажа", - говориться в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Франции планирует продлить карантин в стране после 15 апреля. Однако не известно на сколько будут продлены карантинные меры.

Кроме того, правительство Франции работает над приложением для смартфона, которое сможет предупреждать пользователей, если они вступят в контакт с носителем коронавируса.