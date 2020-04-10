ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У экипажа авианосца "Шарль де Голль" выявили коронавирус

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 14:33
У экипажа авианосца "Шарль де Голль" выявили коронавирус
Фото: авианосец "Шарль де Голль" (wikipedia.org)

Вирус подтвердили у 50 членов экипажа

Министерство вооруженных сил Франции сообщило, что у 50 человек, находящихся на борту авианосца "Шарль де Голль", обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Le Figaro.

Сообщается, что с авианосца также были эвакуированы три моряка "в качестве превентивной меры".

"После объявления о подозрении на наличие COVID-19 у членов экипажа авианосца "Шарль де Голль" команда медицинской службы Вооруженных сил была отправлена на борт. Проведенные тесты подтвердили 50 случаев заражения COVID-19 среди экипажа", - говориться в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Франции планирует продлить карантин в стране после 15 апреля. Однако не известно на сколько будут продлены карантинные меры.

Кроме того, правительство Франции работает над приложением для смартфона, которое сможет предупреждать пользователей, если они вступят в контакт с носителем коронавируса.

Италия планирует продлить карантин до начала мая Первый пациент с COVID-19 выздоровел в Тернопольской области
Новости Украины КоронавирусФранция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь