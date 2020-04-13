Екіпаж авіаносця "Шарль де Голль" ізолювали через коронавірус

Фото: авіаносець "Шарль де Голль" (wikipedia.org)

Більше 1900 чоловік ізолювали через спалах коронавірусу на борту

Армія Франції початку медичну ізоляцію 1,9 тисячі членів екіпажу авіаносної групи на чолі з флагманом Військово-морських сил країни - атомного авіаносця "Шарль де Голль", який достроково повернувся до військово-морської бази в Тулоні в результаті пандемії коронавірусу на борту. Про це повідомили в морській префектурі Середземномор'я, передає Europe 1.

"Авіаносець без зволікань пройшов в базу. Це сталося на 10 днів раніше від початку запланованої дати закінчення місії", - зазначила прес-секретар префектури Крістін Риббе.

За її словами, близько 50 моряків поскаржилися на симптоми коронавірусу. Після проведення діагностики, тести дали позитивний результат. У зв'язку з цим весь екіпаж, понад 1,7 тисячі осіб Шарля де Голля і 200 моряків фрегата "Шевальє Поль", який його супроводжував, перебуватиме на карантині. Всіх 1,9 тисячі людей автобусами і автомобілями перевезли у військові медичні установи на півдні Франції.

Нагадаємо, оборонне відомство Франції заявило, що на авіаносець "Шарль де Голль" стався спалах коронавірусу. Захворювання підтвердили у 50 французьких моряків на судні. Інфікованих військових евакуювали на берег.

Крім того, на американському авіаносці "Теодор Рузвельт" стався спалах коронавірусної інфекції. Чиновники анонімно заявляли про зараження коронавірусом близько 80 моряків. При цьому у ВМС США заявляли, що працюють над виведенням американських моряків з корабля.