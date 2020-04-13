ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Екіпаж авіаносця "Шарль де Голль" ізолювали через коронавірус

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 15:43
Екіпаж авіаносця "Шарль де Голль" ізолювали через коронавірус
Фото: авіаносець "Шарль де Голль" (wikipedia.org)

Більше 1900 чоловік ізолювали через спалах коронавірусу на борту

Армія Франції початку медичну ізоляцію 1,9 тисячі членів екіпажу авіаносної групи на чолі з флагманом Військово-морських сил країни - атомного авіаносця "Шарль де Голль", який достроково повернувся до військово-морської бази в Тулоні в результаті пандемії коронавірусу на борту. Про це повідомили в морській префектурі Середземномор'я, передає Europe 1.

"Авіаносець без зволікань пройшов в базу. Це сталося на 10 днів раніше від початку запланованої дати закінчення місії", - зазначила прес-секретар префектури Крістін Риббе.

За її словами, близько 50 моряків поскаржилися на симптоми коронавірусу. Після проведення діагностики, тести дали позитивний результат. У зв'язку з цим весь екіпаж, понад 1,7 тисячі осіб Шарля де Голля і 200 моряків фрегата "Шевальє Поль", який його супроводжував, перебуватиме на карантині. Всіх 1,9 тисячі людей автобусами і автомобілями перевезли у військові медичні установи на півдні Франції.

Нагадаємо, оборонне відомство Франції заявило, що на авіаносець "Шарль де Голль" стався спалах коронавірусу. Захворювання підтвердили у 50 французьких моряків на судні. Інфікованих військових евакуювали на берег.

Крім того, на американському авіаносці "Теодор Рузвельт" стався спалах коронавірусної інфекції. Чиновники анонімно заявляли про зараження коронавірусом близько 80 моряків. При цьому у ВМС США заявляли, що працюють над виведенням американських моряків з корабля.

Китай обмежив публікацію досліджень про походження COVID-19 Вірменія продовжила режим надзвичайного стану
Новини України авианосецФранціяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся