В ЄК відповіли на паніку Угорщини та Словаччини через нафту "Лукойл" та дали пораду

Угорщини та Словаччини необхідно зменшити свою залежність від постачання російської нафти. Для цього є альтернативне джерело постачання.
Про це у своєму листі для Будапешта та Братислави написав віце-президент Єврокомісії та єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Домбровскіс підкреслив, що Угорщині та Словаччині "слід активно проводити диверсифікацію, відмовившись від російського викопного палива".
Водночас, він додав, що зараз у двох країн достатня кількість поставок нафти. Тому термінові консультації з Єврокомісією за участі України, яких вимагали Будапешт та Братислава, не знадобилися.
За словами віце-президента ЄК, у якості альтернативи Словаччина та Угорщина можуть використовувати трубопровід, яким нафта надходить з Хорватії.
"Поточний аналіз комісії вказує на достатню пропускну спроможність для Угорщини та Словаччини альтернативними трубопроводами, такими як трубопровід JANAF Adriatic", - уточнив він.
Також Домбровскіс розповів, що під час зустрічі минулого тижня більшість представників країн ЄС "задалися питанням, чому Угорщина та Словаччина досі не вивчили альтернативних варіантів".
При цьому він звернув увагу, що угорська енергетична компанія MOL визнала, що "Лукойл" не є власником нафти, яка надходить через Україну нафтопроводом "Дружба". Це означає, що санкції Києва не торкнулися постачань в Угорщину.
Нагадаємо, нещодавно Словаччина та Угорщина почали скаржитися, що для їхньої енергетичної безпеки з'явилася загроза через санкції України проти "Лукойлу".
Причина цього те, що у дві країни перестала надходити нафта російської компанії.
На цьому фоні Угорщина запросила консультації з Єврокомісією та Україною, щоб обговорити вирішення питання.
У свою чергу в Міністерстві закордонних справ України заявили, що готові до консультацій, якщо Євросоюз вирішить їх провести. Але, як підкреслив прем'єр України Денис Шмигаль, санкції проти "Лукойлу" країна знімати не має наміру.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.