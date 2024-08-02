В ЕК ответили на панику Венгрии и Словакии из-за нефти "Лукойл" и дали совет

Домбровскис подчеркнул, что Венгрии и Словакии "следует активно проводить диверсификацию, отказавшись от российского ископаемого топлива".

В то же время он добавил, что сейчас у двух стран достаточное количество поставок нефти. Поэтому срочные консультации с Еврокомиссией при участии Украины, которых требовали Будапешт и Братислава, не понадобились.

По словам вице-президента ЕК, в качестве альтернативы Словакия и Венгрия могут использовать трубопровод, по которому нефть поступает из Хорватии.

"Текущий анализ комиссии указывает на достаточную пропускную способность для Венгрии и Словакии по альтернативным трубопроводам, таким как трубопровод JANAF Adriatic", - уточнил он.

Также Домбровскис рассказал, что во время встречи на прошлой неделе большинство представителей стран ЕС “задались вопросом, почему Венгрия и Словакия до сих пор не изучили альтернативные варианты".

При этом он обратил внимание, что венгерская энергетическая компания MOL признала, что "Лукойл" не является владельцем нефти, которая поступает через Украину по нефтепроводу "Дружба". Это означает, что санкции Киева не затронули поставки в Венгрию.