ЄК сьогодні представить юридичну пропозицію щодо заморожених активів РФ, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними кількох джерел агентства, Європейська комісія планує цього тижня внести юридичну пропозицію щодо використання заморожених російських активів для фінансування України, водночас залишаючи відкритою можливість запозичень на фінансових ринках або поєднання цих двох варіантів.

Відомо, що лідери ЄС у жовтні домовилися задовольнити "нагальні фінансові потреби" України протягом наступних двох років, але не схвалили план використання 140 млрд євро заморожених російських активів у Європі, як позики для Києва через занепокоєння, висловлені Бельгією.

Більшість російських активів, заморожених у Європі, знаходяться на рахунках бельгійського депозитарію цінних паперів Euroclear, і уряд Бельгії неодноразово висловлював занепокоєння щодо юридичних ризиків.

Згідно з планом Комісії, Україні потрібно буде повернути позику лише в тому випадку, якщо Росія виплатить репарації за шкоду, завдану війною.

Очікується, що виконавчий орган Європейського Союзу ухвалить пропозицію сьогодні, і вона включатиме план репараційного кредиту.

За словами джерел, юридичний текст залишить двері відкритими для кредиту, що фінансується за рахунок запозичень ЄС на фінансових ринках, а також для переходу між цими двома варіантами.