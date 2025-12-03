ЕК сегодня представит юридическое предложение по замороженным активам РФ, - Reuters
Еврокомиссия планирует сегодня, 3 декабря, представить юридическое предложение по использованию замороженных активов России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным нескольких источников агентства, Европейская комиссия планирует на этой неделе внести юридическое предложение по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины, одновременно оставляя открытой возможность заимствований на финансовых рынках или сочетание этих двух вариантов.
Известно, что лидеры ЕС в октябре договорились удовлетворить "неотложные финансовые потребности" Украины в течение следующих двух лет, но не одобрили план использования 140 млрд евро замороженных российских активов в Европе, как займы для Киева из-за беспокойства, высказанного Бельгией.
Большинство российских активов, замороженных в Европе, находятся на счетах бельгийского депозитария ценных бумаг Euroclear, и правительство Бельгии неоднократно выражало обеспокоенность относительно юридических рисков.
Согласно плану Комиссии, Украине нужно будет вернуть заем только в том случае, если Россия выплатит репарации за ущерб, нанесенный войной.
Ожидается, что исполнительный орган Европейского Союза примет предложение сегодня, и оно будет включать план репарационного кредита.
По словам источников, юридический текст оставит двери открытыми для кредита, финансируемого за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, а также для перехода между этими двумя вариантами.
Замороженные активы РФ для Украины
Напомним, на днях премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что план ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины может иметь серьезные экономические и геополитические последствия.
К слову, ранее сообщалось, что сопротивление Бельгии может иметь более приземленные причины, чем "опасения возмездия" со стороны России. В ЕС подозревают, что Бельгия присваивает доходы активов РФ.
При этом глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросовет может принять решение по замороженным активам РФ уже 18 декабря.
Также сообщалось, что Соединенные Штаты выступили за возвращение замороженных в странах Евросоюза российских активов Москве после заключения мирного соглашения между Украиной и РФ.