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Ехал за гражданскими. Оккупанты подбили автомобиль на "Азовстали", есть жертвы

Фото: на "Азовстали" оккупанты подбили автомобиль, который ехал за гражданскими (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты 6 мая в очередной раз нарушили режим прекращения огня на территории "Азовстали" в Мариуполе. Захватчики обстреляли автомобиль, который ехал за гражданскими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полка "Азов".

Во время режима прекращения огня на территории завода "Азовсталь" россияне из ПТРК (противотанковый ракетный комплекс - ред.) подбили автомобиль", - говорится в сообщении.

Украинские защитники отмечают, что подбитый автомобиль направлялся для того, чтобы эвакуировать с территории завода гражданских. В результате обстрела погиб один боец, еще шесть человек получили ранения.

"Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", - подчеркнули в "Азове".

Напомним, Украина и Россия договорились о режиме прекращения огня на "Азовстали" с 5 по 7 мая для проведения новой эвакуации гражданских, до сих пор остающихся на территории завода.

Вечером 5 мая в ООН заявили, что в Мариуполь отправился конвой для эвакуации людей из "Азовстали".

Сегодня утром стало известно, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать около 500 гражданских.

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