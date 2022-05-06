Ехал за гражданскими. Оккупанты подбили автомобиль на "Азовстали", есть жертвы

Российские оккупанты 6 мая в очередной раз нарушили режим прекращения огня на территории "Азовстали" в Мариуполе. Захватчики обстреляли автомобиль, который ехал за гражданскими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полка "Азов".