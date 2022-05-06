Їхав за цивільними. Окупанти підбили автомобіль на "Азовсталі", є жертви

Російські окупанти 6 травня в черговий раз порушили режим припинення вогню на території "Азовсталі" в Маріуполі. Загарбники обстріляли автомобіль, який їхав за цивільними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал полку "Азов".
Під час режиму припинення вогню на території заводу "Азовсталь" росіяни з ПТРК (протитанковий ракетний комплекс - ред.) підбили автомобіль", - йдеться в повідомленні.
Українські захисники зазначають, що підбитий автомобіль прямував для того, щоб евакуювати з території заводу цивільних. В результаті обстрілу загинув один боєць, ще шестеро людей отримали поранення.
"Ворог продовжує порушувати всі домовленості і не дотримуватися гарантій безпеки при евакуації цивільного населення", - підкреслили в "Азові".
Напомним, Украина и Россия договорились о режиме прекращения огня на "Азовстали" с 5 по 7 мая для проведения новой эвакуации гражданских, до сих пор остающихся на территории завода.
Вечером 5 мая в ООН заявили, что в Мариуполь отправился конвой для эвакуации людей из "Азовстали".
Сегодня утром стало известно, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать около 500 гражданских.
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