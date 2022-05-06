RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Їхав за цивільними. Окупанти підбили автомобіль на "Азовсталі", є жертви

Фото: на "Азовсталі" окупанти підбили автомобіль, який їхав за цивільними (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти 6 травня в черговий раз порушили режим припинення вогню на території "Азовсталі" в Маріуполі. Загарбники обстріляли автомобіль, який їхав за цивільними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал полку "Азов".

Під час режиму припинення вогню на території заводу "Азовсталь" росіяни з ПТРК (протитанковий ракетний комплекс - ред.) підбили автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники зазначають, що підбитий автомобіль прямував для того, щоб евакуювати з території заводу цивільних. В результаті обстрілу загинув один боєць, ще шестеро людей отримали поранення.

"Ворог продовжує порушувати всі домовленості і не дотримуватися гарантій безпеки при евакуації цивільного населення", - підкреслили в "Азові".

Напомним, Украина и Россия договорились о режиме прекращения огня на "Азовстали" с 5 по 7 мая для проведения новой эвакуации гражданских, до сих пор остающихся на территории завода.

Вечером 5 мая в ООН заявили, что в Мариуполь отправился конвой для эвакуации людей из "Азовстали".

Сегодня утром стало известно, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать около 500 гражданских.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії против України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АзовстальМаріупольАзовевакуаціяВійна в Україні