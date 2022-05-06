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Эвакуация из Мариуполя и "Азовстали": удалось вывезти около 500 гражданских

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Мариуполь, Пятница 06 мая 2022 09:04
Эвакуация из Мариуполя и "Азовстали": удалось вывезти около 500 гражданских Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В рамках очередного этапа эвакуации из Мариуполя и с территории завода "Азовсталь" удалось вывезти около 500 гражданских. Эвакуация прошла с помощью ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и "Азовстали". Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских. Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных. Спасибо за помощь ООН", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что на территории "Азовстали" начался третий этап эвакуации гражданских, информацию подтвердил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Также сообщалось, что сегодня из Мариуполя будет проводиться организованная эвакуация. Место сбора - ТРЦ "Порт Сити".

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Азовсталь Мариуполь эвакуация
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