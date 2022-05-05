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Планируют доехать до пятницы. Новый конвой ООН отправился к "Азовстали"

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Запорожская область, Четверг 05 мая 2022 19:31
Планируют доехать до пятницы. Новый конвой ООН отправился к "Азовстали" Фото: В Мариуполь к "Азовстали" отправилась еще одна эвакуационная колонна ООН (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Очередная эвакуационная колонна ООН и Красного креста отправилась на завод "Азовсталь" в Мариуполе. Эвакуацию мирных людей, которые находятся в подвалах завода, планируют выполнить уже завтра утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

«Колонна, которая отправилась в «Азовсталь», планирует быть там уже до завтрашнего утра. Мы надеемся, что удастся эвакуировать тех мирных жителей, которые остаются в этом аду уже столько месяцев, и вернуть их в безопасное место», – заявил специальный представитель ООН по Украине Мартин Гриффитс.

Он также добавил, что эвакуационная колонна ООН отправилась в сотрудничестве с Международным комитетом красного креста.

Напомним, что вчера в рамках Мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека. Все они только что прибыли в Запорожье.

Также мы сообщали, что Украина и Россия договорились об установлении режима прекращения огня с 5 по 7 мая на территории "Азовстали". Защитники Мариуполя используют это время, чтобы подготовить граждан к эвакуации.

Но впоследствии режим тишины был сорван оккупантами.

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