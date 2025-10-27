У Єгорівці на Дніпропетровщині противник відсутній: полк "Скеля" показав відео зачистки

Бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля" зачистили від російських військових село Єгорівка на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео 425 окремого штурмового полку "Скеля" в Telegram-каналі СтратКом ЗСУ.
Бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля" зачистили від російських військових село Єгорівка на Олександрівському напрямку Дніпропетровщини.
"Росіяни до останнього сиділи в хатах і не виявляли себе, навіть коли бачили перед собою наших воїнів", - ідеться у відео.
На відео показані кадри штурму.
"Росіян оточували, закидували гранатами, праціювали по них із гранатометів і "дочищали" вже впритул", - пояснюється у відеоролику.
Знищено десятки окупантів у самому селі та на підступах до нього, повідомляють штурмовому полку "Скеля".
Усі спроби ворога пробитись із оточення були відбиті, й зараз у Єгорівці противник відсутній.
Після зачистки бійці полку "Скеля" підняли в селі український прапор.
Раныше Генштаб ЗСУ показав кадри зачистки Куп'янська від окупантів.
Успішно виконали бойове завдання воїни 19 Центру спеціального призначення ВСП.
Як зазначили у Генштабі, на відео показано виконання ударно-пошукових завдань за призначенням, а простіше - знищення ворога в Куп'янську.
А бійці полку "Скеля" під час першого бойового виходу взяли в полон 9 окупантів.
"Виявилося, що російські командири женуть у бій непідготовлених, небоєздатних людей, які кидають зброю при першій можливості", - зазначили українські воїни.