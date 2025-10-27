У Єгорівці на Дніпропетровщині противник відсутній: полк "Скеля" показав відео зачистки

Бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля" зачистили від російських військових село Єгорівка на Олександрівському напрямку Дніпропетровщини.

"Росіяни до останнього сиділи в хатах і не виявляли себе, навіть коли бачили перед собою наших воїнів", - ідеться у відео.

На відео показані кадри штурму.

"Росіян оточували, закидували гранатами, праціювали по них із гранатометів і "дочищали" вже впритул", - пояснюється у відеоролику.

Знищено десятки окупантів у самому селі та на підступах до нього, повідомляють штурмовому полку "Скеля".

Усі спроби ворога пробитись із оточення були відбиті, й зараз у Єгорівці противник відсутній.

Після зачистки бійці полку "Скеля" підняли в селі український прапор.