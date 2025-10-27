В Егоровке на Днепропетровщине противник отсутствует: полк "Скеля" показал видео зачистки

Бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скеля" зачистили от российских военных село Егоровка на Александровском направлении Днепропетровщины.

"Россияне до последнего сидели в домах и не проявляли себя, даже когда видели перед собой наших воинов", - говорится в видео.

На видео показаны кадры штурма.

"Россиян окружали, забрасывали гранатами, стреляли по ним из гранатометов и "дочищали" уже вплотную", - объясняется в видеоролике.

Уничтожены десятки оккупантов в самом селе и на подступах к нему, сообщают в штурмовом полку "Скеля".

Все попытки врага пробиться из окружения были отбиты, и сейчас в Егоровке противник отсутствует.

После зачистки бойцы полка "Скеля" подняли в селе украинский флаг.