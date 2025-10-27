RU

В Егоровке на Днепропетровщине противник отсутствует: полк "Скеля" показал видео зачистки

Фото: Егоровку на Днепропетровщине зачистили от российских войск (скриншот из видео)
Автор: Марина Балабан

Бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скеля" зачистили от российских военных село Егоровка на Днепропетровщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео 425 отдельного штурмового полка "Скеля" в Telegram-канале СтратКом ВСУ.

Бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скеля" зачистили от российских военных село Егоровка на Александровском направлении Днепропетровщины.

"Россияне до последнего сидели в домах и не проявляли себя, даже когда видели перед собой наших воинов", - говорится в видео.

На видео показаны кадры штурма.

 

"Россиян окружали, забрасывали гранатами, стреляли по ним из гранатометов и "дочищали" уже вплотную", - объясняется в видеоролике.

Уничтожены десятки оккупантов в самом селе и на подступах к нему, сообщают в штурмовом полку "Скеля".

Все попытки врага пробиться из окружения были отбиты, и сейчас в Егоровке противник отсутствует.

После зачистки бойцы полка "Скеля" подняли в селе украинский флаг.

 

 

Успешные операции бойцов ВСУ

Ранее Генштаб ВСУ показал кадры зачистки Купянска от оккупантов.

Успешно выполнили боевую задачу воины 19 Центра специального назначения ВСП.

Как отметили в Генштабе, на видео показано выполнение ударно-поисковых задач по назначению, а проще - уничтожение врага в Купянске.

А бойцы полка "Скеля" во время первого боевого выхода взяли в плен 9 оккупантов.

"Оказалось, что российские командиры гонят в бой неподготовленных, небоеспособных людей, которые бросают оружие при первой возможности", - отметили украинские воины.

