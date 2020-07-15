В Египте утечка нефти спровоцировала масштабный пожар на шоссе, много раненых

В Египте в районе Каира произошел разрыв нефтепровода "Шукаир-Мостород". Из-за разлива топлива произошло массовое возгорание на шоссе, пострадали по меньшей мере 17 человек.

Об этом сообщает ABC News.

Вероятно, поток сырой нефти просочился из разорванного трубопровода на проезжую часть, где топливо вспыхнуло от интенсивного движения. В считанные минуты пламя распространилось на огромную территорию, загорелись десятки машин.

Министерство здравоохранения Египта сообщило, что минимум 17 человек с ожогами и отравлением дымом были доставлены в больницу, большинство из них водители.

Власти страны заявили, что проведут расследование, чтобы установить точные причины катастрофы.

Напомним, ранее в Китае на скоростной трассе взорвался автомобиль, который перевозил цистерну с горючим, погибли почти 20 человек.

Также РБК-Украина писало, что автоцистерна с горючим взорвалась в северном сирийском городе Африн, тогда погибли более десятка людей.