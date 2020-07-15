В Єгипті витік нафти спровокував масштабну пожежу на шосе, багато поранених

В Єгипті у районі Каїра стався розрив нафтопроводу "Шукаір-Мостород". Через розлив палива відбулося масове загоряння на шосе, постраждали щонайменше 17 людей.

Про це повідомляє ABC News.

Ймовірно, потік сирої нафти просочився з розірваного трубопроводу на проїжджу частину, де пальне спалахнуло від інтенсивного руху. У лічені хвилини полум'я поширилося на величезну територію, загорілися десятки машин.

Міністерство охорони здоров'я Єгипту повідомило, що мінімум 17 осіб з опіками та отруєнням димом були доставлені в лікарню, більшість з них водії.

Влада країни заявила, що проведе розслідування, щоб встановити точні причини катастрофи.

Нагадаємо, раніше в Китаї на швидкісній трасі вибухнув автомобіль, який перевозив цистерну з пальним, загинули майже 20 осіб.

Також РБК-Україна писало, що автоцистерна з пальним вибухнула в північному сирійському місті Афрін, тоді загинуло більше десятка людей.