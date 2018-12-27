В Египте в ДТП попал на автобус, есть погибшие

Иллюстративное фото (facebook com DayTravel)

В аварии погибли восемь человек

Восемь человек погибли, еще четверо получили травмы в результате ДТП в Египте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Al Balad.

Так, авария произошла в среду вечером на севере страны на автотрассе, соединяющей Каир и Александрию.

По не установленным пока причинам, на высотной эстакаде перед въездом в город Даманхур произошло столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем с прицепом. В момент аварии прицеп упал на микроавтобус с людьми.

Отметим, Египет занимает 16-е место среди арабских государств и 109-е в мире по показателю смертности на дорогах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте десять человек погибли и 25 пострадали в результате аварии на трассе Мерса-Матрух - Александрия.

Как писало РБК-Украина, в августе прошлого года в результате столкновения двух поездов в городе Александрия (Египет) погибли 49 человек. Число раненных составило 179 человек. Генеральный прокурор Египта Набил Садик заявил о срочном расследовании инцидента.