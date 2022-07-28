Египет отменил соглашения по поставкам украинского зерна, - Reuters

В Египте решили расторгнуть контракты на поставку 240 тысяч тонн украинского зерна. Отменены соглашения по четырем из пяти партий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно данным источников агентства, Генеральное управление по поставкам товаров Египта (GASC) освободило украинские компании "Нибулон" и Inerco от обязательств по поставке зерна.

Журналисты пишут, что четыре из пяти партий не успели загрузить. Аннулированные грузы были куплены в декабре по цене от 346 до 360 долларов за тонну, включая стоимость доставки.

После того, как война ускорила рост мировых цен на зерно, GASC заплатила в апреле 494,25 доллара за тонну пшеницы. Еще одна партия зерна уже загружена и ждет отправку из порта Черноморска.