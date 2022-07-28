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Египет отменил соглашения по поставкам украинского зерна, - Reuters

Новина українською →
Четверг 28 июля 2022 11:00
Египет отменил соглашения по поставкам украинского зерна, - Reuters Фото: Египет отменил соглашения по поставкам украинского зерна (ua.depositphotos.com)
Автор: Олег Васкив

В Египте решили расторгнуть контракты на поставку 240 тысяч тонн украинского зерна. Отменены соглашения по четырем из пяти партий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно данным источников агентства, Генеральное управление по поставкам товаров Египта (GASC) освободило украинские компании "Нибулон" и Inerco от обязательств по поставке зерна.

Журналисты пишут, что четыре из пяти партий не успели загрузить. Аннулированные грузы были куплены в декабре по цене от 346 до 360 долларов за тонну, включая стоимость доставки.

После того, как война ускорила рост мировых цен на зерно, GASC заплатила в апреле 494,25 доллара за тонну пшеницы. Еще одна партия зерна уже загружена и ждет отправку из порта Черноморска.

Напомним, 22 июля в Стамбуле Украина, Турция, ООН и РФ достигли договоренностей об осуществлении вывоза зерна из украинских портов.

Однако уже 23 июля Россия нанесла ракетный удар по порту Одессы, нарушив договоренности. Теперь США и Украина разрабатывают "план Б" по вывозу зерна.

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