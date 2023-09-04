Єгипет купив майже півмільйона тонн російської пшениці за приватною угодою, - Reuters

Видання поспілкувалося з чотирма трейдерами, яким вдалося домовитися про нижчі ціни, ніж ті, що пропонуються на більш традиційних тендерах.

Зазначимо, минулого року Єгипет почав переходити до прямих закупівель замість тендерів після того, як війна в Україні порушила його закупівлі.

1 вересня Генеральне управління з постачання сировинних товарів (GASC) купило близько 480 тисяч тонн російської пшениці у торгової компанії Solaris за ціною близько 270 доларів за тонну на умовах франко-завод (C&F). Тобто продавець відкрив доступ до товару для покупця на заводі, складі чи фірмі, а покупець самостійно його забрав та перевіз.

Трейдери повідомили Reuters, що ціна може бути нижче неофіційного мінімуму, встановленого російським урядом для контролю внутрішніх цін на пшеницю.

Вихід Росії із зернової угоди

У липні Росія заявила про вихід із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. При цьому Єгипет розкритикував країну-агресор за вихід з експортної угоди та заявив, що продовжить імпортувати українську пшеницю через альтернативні маршрути.

У серпні Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торговельних суден. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, які знаходяться в українських портах ще з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Зазначимо, що тимчасовим коридором вже пройшли чотири судна.

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