Єгипет розкритикував РФ за вихід з експортної угоди: планує й далі купувати зерно

Єгипет розкритикував Росію за вихід з Чорноморської ініціативи з експорту зерна і заявив, що продовжить імпортувати українську пшеницю через альтернативні маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра постачань Єгипту Алі аль-Мусейлехі у коментарі Bloomberg .

"Ми не задоволені виходом Росії з угоди ООН щодо експорту зерна", - сказав він та закликав Москву переглянути свою позицію.

Зазначимо, що економіка Єгипту постраждала від зростання цін на зерно після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Хоча ціни на пшеницю почали знижуватися, цього тижня вони різко зросли після того, як РФ розірвала експортну угоду.

Додамо, що Єгипет є одним з найбільших світових імпортерів пшениці.

Міністр зазначив, що країна планує продовжувати отримувати українську пшеницю через Європу. Уряд також веде переговори з Об'єднаними Арабськими Еміратами про виділення 400 млн доларів на закупівлю товару.

Вихід Росії з "зернової угоди"

17 липня РФ заявила, що виходить з "зернової ініціативи" нібито через те, що умови Кремля "не виконують".

При цьому країна-агресор і так декілька місяців не забезпечувала стабільну роботу "зернового коридору". Вона блокувала перевірки кораблів та обстрілювала зернові термінали одеських портів.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Додамо, що 19 липня Міноборони РФ пригрозило, що будь-які країни, які прямуватимуть до чорноморських портів, будуть вважатися залученими до війни. Водночас Україна пообіцяла відповісти тим самим.

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