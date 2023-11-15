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Прогноз погоди на 10 днів за хвилину. Google розробив революційний метео-ШІ

Середа 15 листопада 2023 15:59
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Прогноз погоди на 10 днів за хвилину. Google розробив революційний метео-ШІ Фото: Google навчив ШІ генерувати прогноз погоди на 10 днів за хвилину (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Компанія Google DeepMind створила нову метеорологічну модель на основі штучного інтелекту. Вона здатна прогнозувати погоду на 10 днів за хвилину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Science.

Метеорологічна модель штучного інтелекту GraphCast використовує дані про погоду за останні чотири десятиліття та показала високу точність, обійшовши традиційні методи на 90%.

Застосовуючи архітектуру машинного навчання на основі історичних даних Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF), GraphCast здатна розрахувати погоду на 10 днів за одну хвилину.

"На тестуванні GraphCast продемонструвала кращу, порівняно з провідною у світі традиційною системою, яку використовує ECMWF, продуктивність. Під час аналізу 1380 показників (температура, тиск, швидкість і напрям вітру, вологість на різних рівнях атмосфери тощо) GraphCast обійшла систему ECMWF у 90% випадків", - йдеться у дослідженні.

Проте, також вона має певні обмеження: модель не може надати детальні довгострокові прогнози чи прогнозувати урагани, тому наразі поступається традиційним технологіям.

Автори дослідження не вважають, що GraphCast може повністю замінити традиційні методи прогнозування, але вірять у його потенціал у фізичних науках та можливості удосконалення наявних методів.

Новинки ШІ від Google

Нещодавно стало відомо, що Google запроваджує штучний інтелект (ШІ) у свою пошукову систему. Технологія отримала назву Search Generative Experience (SGE), очікується, що вона здійснить революцію у тому, як користувачі шукатимуть інформацію.

Крім того, компанія також вбудувала штучний інтелект (ШІ) у свої онлайн-картки. Він дозволяє користувачам переміщатися по локаціях, перш ніж туди вирушити, а також створює докладніші карти для автомобілів.

Місяць тому в Google запустили нову функцію у пошуковику, яка може допомогти знайти подарунки та потрібні речі для купівлі швидше та легше.

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