Прогноз погоди на 10 днів за хвилину. Google розробив революційний метео-ШІ

Компанія Google DeepMind створила нову метеорологічну модель на основі штучного інтелекту. Вона здатна прогнозувати погоду на 10 днів за хвилину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Science .

Метеорологічна модель штучного інтелекту GraphCast використовує дані про погоду за останні чотири десятиліття та показала високу точність, обійшовши традиційні методи на 90%.

Застосовуючи архітектуру машинного навчання на основі історичних даних Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF), GraphCast здатна розрахувати погоду на 10 днів за одну хвилину.

"На тестуванні GraphCast продемонструвала кращу, порівняно з провідною у світі традиційною системою, яку використовує ECMWF, продуктивність. Під час аналізу 1380 показників (температура, тиск, швидкість і напрям вітру, вологість на різних рівнях атмосфери тощо) GraphCast обійшла систему ECMWF у 90% випадків", - йдеться у дослідженні.

Проте, також вона має певні обмеження: модель не може надати детальні довгострокові прогнози чи прогнозувати урагани, тому наразі поступається традиційним технологіям.

Автори дослідження не вважають, що GraphCast може повністю замінити традиційні методи прогнозування, але вірять у його потенціал у фізичних науках та можливості удосконалення наявних методів.