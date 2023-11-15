Прогноз погоды на 10 дней в минуту. Google разработал революционный метео-ШИ

Компания Google DeepMind создала новую метеорологическую модель на основе искусственного интеллекта. Она способна прогнозировать погоду на 10 дней за минуту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Science .

Авторы исследования не считают, что GraphCast может полностью заменить традиционные методы прогнозирования, но верят в его потенциал в физических науках и возможности усовершенствования существующих методов.

Тем не менее она имеет определенные ограничения: модель не может предоставить детальные долгосрочные прогнозы или прогнозировать ураганы, поэтому сейчас уступает традиционным технологиям.

"На тестировании GraphCast продемонстрировала лучшую по сравнению с ведущей в мире традиционной системой, которую использует ECMWF, производительность случаев", - говорится в исследовании.

Применяя архитектуру машинного обучения на основе исторических данных Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), GraphCast способна рассчитать погоду на 10 дней за одну минуту.

Метеорологическая модель искусственного интеллекта GraphCast использует данные о погоде за последние четыре десятилетия и показала высокую точность, обойдя традиционные методы на 90%.

Новинки ИИ от Google

Недавно стало известно, что Google вводит искусственный интеллект (ИИ) в свою поисковую систему. Технология получила название Search Generative Experience (SGE), ожидается, что она совершит революцию о том, как пользователи будут искать информацию.

Кроме того, компания также встроила искусственный интеллект (ИИ) в свои онлайн-карты. Он позволяет пользователям перемещаться по локациям, прежде чем туда отправиться, а также создает более подробные карты для автомобилей.

Месяц назад в Google запустили новую функцию в поисковике, которая может помочь найти подарки и нужные вещи для покупки быстрее и легче.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.