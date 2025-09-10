Ефект від зміни прайс-кепів проявиться взимку завдяки зростанню імпорту, - аналітик

"Якщо ми говоримо про імпорт у серпні, то серпень достатньо для українського енергосистеми видався вдалим, мабуть, через,по перше, погодні умови. Давайте згадаємо серпень минулого року, коли були суттєві відключення і була дуже спекотна погода - це значно вплинуло на роботу енергосистеми. Цього серпня не було такої спеки і тому, відповідно, попит на електроенергію був не таким високим", - пояснила вона.

За словами експертки, імпорт електроенергії у серпні залишався на рівні липня з незначним зростанням. Водночас, основний ефект від нових цінових обмежень на ринку (прайс-кепів), які з серпня застосовуються до вечірніх пікових годин (17:00 - 23:00), стане відчутним саме в зимовий період.

"Ми розуміємо, що прайс-кепи, які були встановлені на ринку електроенергії з серпня, вони стосувалися тільки окремих годин, годин вечірнього піку - 17-23 година. Я думаю, що дійсну їх дію ми зможемо побачити взимку, коли на ці години суттєво зросте імпорт електроенергії, тому що саме на ці години буде найбільша потреба в електроенергії в країні", - підкреслила Орлова.

Таким чином, рішення про зміну прайс-кепів створює передумови для більшої гнучкості ринку та забезпечення покриття вечірніх пікових навантажень за рахунок імпорту.