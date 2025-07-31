Чи спричинило підвищення прайс-кепів ціновий шок: відповідь аналітика ExPro

Підвищення граничних цін на електроенергію у години вечірнього піку, що набере чинності 1 серпня, не призвело до очікуваного різкого зростання вартості ресурсу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву аналітика ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’ї Орлової.

"Ціни електроенергії на ринку "на добу наперед" на 1 серпня не продемонстрували різкого зростання на години "вечірнього піку" після підвищення прайс-кепів", - зазначила експертка.

За її словами, максимальна погодинна ціна сягнула 9300 грн/МВт-год о 22:00 - лише на 3% вище за аналогічний показник попередньої доби. Середньозважена ціна зросла на 7,7% - до 5459 грн/МВт-год, що пояснюється денним зменшенням генерації з ВДЕ та зміною структури пропозиції.

Таким чином, навіть після перегляду прайс-кепів ринок не вийшов із-під контролю, а нові обмеження не стали чинником суттєвого цінового тиску.

"Фактично, було змінено прайс-кепи лише для годин "вечірнього піку" (17–23)", - нагадала Орлова.

За її словами, ринок відреагував стримано, що може свідчити про достатню конкуренцію та стабільний баланс між попитом і пропозицією.

Ці дані також спростовують поширені побоювання, що перегляд граничних цін автоматично призведе до стрибка тарифів або загального здорожчання електроенергії.