Эффект от изменения прайс-кепов проявится зимой благодаря росту импорта, - аналитик

Украина, Среда 10 сентября 2025 19:17
Эффект от изменения прайс-кепов проявится зимой благодаря росту импорта, - аналитик Фото: аналитик заявила, что эффект от изменения прайс-кепов проявится зимой благодаря росту импорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Август стал относительно стабильным месяцем для украинской энергосистемы, в частности благодаря благоприятным погодным условиям и сохранению объемов импорта электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление аналитика рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарьи Орловой.

"Если мы говорим об импорте в августе, то август достаточно для украинской энергосистемы выдался удачным, пожалуй, из-за, во-первых, погодных условий. Давайте вспомним август прошлого года, когда были существенные отключения и была очень жаркая погода - это значительно повлияло на работу энергосистемы. В этом августе не было такой жары и поэтому, соответственно, спрос на электроэнергию был не таким высоким", - пояснила она.

По словам эксперта, импорт электроэнергии в августе оставался на уровне июля с незначительным ростом. В то же время, основной эффект от новых ценовых ограничений на рынке (прайс-кепов), которые с августа применяются к вечерним пиковым часам (17:00 - 23:00), станет ощутимым именно в зимний период.

"Мы понимаем, что прайс-кэпы, которые были установлены на рынке электроэнергии с августа, они касались только отдельных часов, часов вечернего пика - 17-23 часа. Я думаю, что действительное их действие мы сможем увидеть зимой, когда на эти часы существенно возрастет импорт электроэнергии, потому что именно на эти часы будет наибольшая потребность в электроэнергии в стране", - подчеркнула Орлова.

Таким образом, решение об изменении прайс-кэпов создает предпосылки для большей гибкости рынка и обеспечения покрытия вечерних пиковых нагрузок за счет импорта.

Изменение прайс-кэпов в Украине

Напомним, Нацкомиссия с 1 августа изменила прайс-кэпы для вечернего пика потребления (с 17:00 до 22:00).

По данным Центра Разумкова, пересмотр верхней границы прайс-кэпа на электроэнергию не вызвал автоматического роста цен.

Этот шаг позволил значительно увеличить объем импорта из ЕС и покрыть вечерний дефицит.

