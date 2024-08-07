Ефект несподіванки. Якою може бути мета "прориву" в Курській області і чому мовчить Генштаб

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Як Росія допустила прорив кордону та яка мета операції

У вівторок, 6 серпня, у російських Telegram-каналах та ЗМІ почали масово з'являтися повідомлення про прорив кордону між Україною та РФ в бік Курської області. Росіяни стверджують, що українські сили просуваються в районі міста Суджа, яке всього за 8 кілометрів від кордону.

Бої в Курській області, за повідомленнями в соцмережах, досі тривають, є навіть чутки, що українські війська просунулись на 25 кілометрів вглиб Росії. Водночас у західних ЗМІ ці події вже називають одним з найбільших проникнень на територію РФ з початку повномасштабного вторгнення.

За словами військового аналітика Олександра Мусієнка, такий успіх став можливим завдяки ефекту неочікуваності. На його думку, операція готувалася тривалий час, а заява начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова про "загрози з півночі" посприяла створенню цього ефекту неочікуваності.

"Це дало змогу українським силам перекидати певні сили в Сумську область так, щоб Росія не подумала, що хтось готує якийсь наступ. Росіяни думали, що після заяви Буданова ми будемо захищатися. Думали, що вдало виконують операцію зі сковування українських військ і жодної загрози немає", - пояснив він в коментарі РБК-Україна.

Як вважає Мусієнко, ця спецоперація на території РФ може мати кілька цілей. Перша - проведення контрудару там, де росіяни не чекають, та завдання втрат противнику як в живій силі, так і в техніці.

"Наступний момент - це спробувати закріпитися безпосередньо на території Курської області та створити так звану "санітарну зону", яку намагалася Росія створити в Харківській області. Ось українські сили демонструють, що теж можуть це зробити", - зазначив аналітик.

Ще однією ціллю, за словами Мусієнка, може бути спроба змусити росіян перекидати в Курську область сили з інших напрямків - Донецької, Луганської чи Харківської областей. Таким чином українські сили нав'язують свою боротьбу та перехоплюють ініціативу.

"Ще є певні інші мотиви і наміри, про які ми дізнаємося згодом, коли пройде час. Але вони є", - додав він.

Чому Суджа стала ціллю удару

За наявною інформацією, головним напрямком прориву кордону стало місто Суджа. В російських пабліках ширились чутки, що місто вже чи то під контролем ЗСУ, чи то в напівоточенні, але ні з російського, ні з українського боку немає підтверджень цьому.

Як вже раніше розповідало РБК-Україна, в районі Суджі знаходиться ціла низка важливих для Росії об'єктів, зокрема газовимірювальна станція, яка забезпечує транзит російського газу в Європу через Україну. Також там знаходиться електропідстанція, від якої йде гілка від Курської АЕС в Бєлгородську область.

Крім того, біля Суджі проходить залізниця, яка забезпечує потреби харківського угрупування росіян, та телевежа, яка транслює пропаганду у прикордонні області України. Однак не тільки це робить Суджу важливою ціллю.

Як сказав РБК-Україна Мусієнко, російська армія використовувала Суджу як штаб, з якого проводилися диверсійно-розвідувальні дії в бік Сумської області. Ба більше, наприкінці квітня саме тут збиралося угруповання для наступу на Суми.

"В Суджі готувалося наступальне угрупування, яке мало намір наступати на Сумську область. Потім їх перекинули в Харківську область, бо в угрупування військ "Сєвєр" виникли серйозні проблеми. Але Суджа продовжувала бути таким опорним штабом сил, які робили вилазки в Сумську область", - пояснив аналітик.

А от вже згадана газовимірювальна станція, на думку Мусієнка, може стати інструментом тиску та впливу на Росію.

Чутки довкола Курської АЕС

Оскільки в Курській області розташована одна з російських атомних електростанцій, то в мережі та ЗМІ почали ширитись теорії та чутки, що однією з цілей прориву кордону може бути отримання контролю над АЕС. Зокрема, були теорії, що Курську АЕС, яка розташована в місті Курчатов за понад 60 км від кордону, хочуть захопити та "обміняти" на ЗАЕС.

Крім того, в російських пабліках шириться інформація, що Курська АЕС погано захищена і звідти вже повтікали всі "росгвардійці". Проте, на думку Мусієнка, подібна інформація є ні чим іншим, як російськими вкидами, метою яких може бути спроба заманити українські сили в пастку.

"Я думаю, що це провокація з боку Росії, ну таке, скажімо так, своєрідне заманювання українських сил оборони в пастку. Я не думаю, що це (захоплення АЕС - ред.) мета цієї операції", - сказав він РБК-Україна.

Чим може закінчитись операція

Як припускає Мусієнко, операція, яка вчора почалася в Курській області, може тривати деякий час. Ймовірно, українські сили будуть деякий час перебувати на російській території.

"Вони там зараз закріпляються на певних рубежах, створюючи виклики для російської безпеки. Не виключаю, що вони потім вийдуть. Я думаю, що ніхто не має наміру постійно перебувати на території Курської області. Але вийдуть тоді, коли будуть досягнуті певні цілі", - пояснив аналітик.

Таким тиском, як вважає Мусієнко, можна змусити Росію вдатися до певних дій або відмовитися від проведення певних операцій. Це все буде залежати від того, коли буде реалізована кінцева мета операції, наголосив він, додавши, що зараз все розвивається в потрібному для України напрямку.

Чому Генштаб ЗСУ не робить заяв

Попри активну реакцію російської сторони на події в Курській області, включно з нарадою, яку сьогодні провів диктатор Володимир Путін, українське військове та політичне керівництво взагалі не коментує цю операцію.

Генштаб ЗСУ за два дні ані підтвердив, ані спростував повідомлення про прорив українських підрозділів в напрямку Суджі. У щоденних зведеннях жодні бої на Курському напрямку також не згадуються, лише те, що ворог активізував авіацію поблизу Сумської області.

На думку Мусієнка, для цього можуть бути певні причини, про які українці, можливо, дізнаються згодом.

"По-друге, це питання комунікації. Ми розуміємо, що іноді вона залишає бажати кращого. Іноді, звичайно, треба коментувати саме так (як зараз - ред.). Але, я думаю, що незабаром ми отримаємо більше інформації вже на офіційному рівні", - резюмував аналітик.