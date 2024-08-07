Україна має законне право на захист. В Єврокомісії відреагували на бої у Курській області
Україна має законне право захищатись, у тому ж числі "завдаючи ударів по агресору на його території".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петера Стано в коментарі "Суспільному".
Коментуючи події у Курській області Російської Федерації Стано заявив, що Україна, згідно з міжнародним правом, "має законне право захищатися, в тому числі завдаючи ударів по агресору на його території".
Зокрема він відзначив, що Європейський союз (ЄС) повністю підтримує законне право України на захист від російської агресії, а також зусилля країни в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності.
Бої у Курській області
Вчора, 6 серпня, влада Суджанського району Курської області заявила про "прорив" кордону Силами оборони України. Також була інформація про те, що українські воїни вже зайняли низку населених пунктів у регіоні.
Детальніше про ситуацію в Курській області - в матеріалі РБК-Україна за посиланням. Також ми писали про важливі для Росії об'єкти, які розташовані у Суджанському районі.
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