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Україна має законне право на захист. В Єврокомісії відреагували на бої у Курській області

Середа 07 серпня 2024 19:31
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Україна має законне право на захист. В Єврокомісії відреагували на бої у Курській області Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна має законне право захищатись, у тому ж числі "завдаючи ударів по агресору на його території".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петера Стано в коментарі "Суспільному".

Коментуючи події у Курській області Російської Федерації Стано заявив, що Україна, згідно з міжнародним правом, "має законне право захищатися, в тому числі завдаючи ударів по агресору на його території".

Зокрема він відзначив, що Європейський союз (ЄС) повністю підтримує законне право України на захист від російської агресії, а також зусилля країни в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

Бої у Курській області

Вчора, 6 серпня, влада Суджанського району Курської області заявила про "прорив" кордону Силами оборони України. Також була інформація про те, що українські воїни вже зайняли низку населених пунктів у регіоні.

Детальніше про ситуацію в Курській області - в матеріалі РБК-Україна за посиланням. Також ми писали про важливі для Росії об'єкти, які розташовані у Суджанському районі.

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