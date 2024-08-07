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США зв'яжуться з Україною, щоб обговорити ситуацію в Курській області, - Білий дім

Вашингтон, Середа 07 серпня 2024 19:24
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США зв'яжуться з Україною, щоб обговорити ситуацію в Курській області, - Білий дім Фото: Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки планують обговорити з Україною чутки про "прорив" кордону та бої в Курській області.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Під час спілкування з журналістами Кірбі наголосив, що США не змінювали своєї політики у питанні ударів американською зброєю по російській території. Її можна застосовувати лише "для боротьби з безпосередніми загрозами по той бік кордону".

Він додав, що офіційні особи США "зв'яжуться з українськими колегами, аби краще зрозуміти ситуацію".

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 6 серпня, у мережі почали розповсюджувати повідомлення про те, що українські воїни нібито зайшли на територію Курської області. Велика кількість новин була про "бої" у Суджанському районі.

Після цього про такий "прорив" кордону заговорили у Федеральній службі безпеки РФ та Міністерстві оборони РФ. Зокрема, у Міноборони почали розповідати про те, як знищують українські танки та бойові броньовані машини.

При цьому станом на зараз від української сторони жодних офіційних коментарів щодо ситуації у Курській області не було.

Сьогодні, 7 серпня, джерела РБК-Україна повідомили, що Служба безпеки України збила над Курською областю вертоліт Мі-28. Його атакували за допомогою FPV-дрону.

Також у мережі сьогодні поширювали чутки про те, що зараз бої ведуться за місто Суджа, яке знаходиться за дев'ять кілометрів від кордону. У населеному пункті є кілька важливих для РФ об'єктів. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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